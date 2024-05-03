Перед судом предстанет житель Вязниковского района.

Перед судом предстанет житель Вязниковского района. Парня 1995 года рождения обвиняют в убийстве друга. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла в январе в посёлке Центральном. Правоохранители установили, что вязниковец выпивал у себя дома вместе с приятелем. Во время застолья пьяный гость стал проявлять агрессию, и хозяин взялся за нож. Он нанёс потерпевшему множественные удары, которые оказались смертельны.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.