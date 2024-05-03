Счастье молодоженов обернулось зверским убийством. На скамье подсудимых – Дмитрий Павлов. По версии гособвинения, он забил жену ножкой от табурета через два месяца после свадьбы.

Счастье молодоженов обернулось зверским убийством. На скамье подсудимых – Дмитрий Павлов. По версии гособвинения, он забил жену ножкой от табурета через два месяца после свадьбы. Трагедия произошла 18 ноября прошлого года. Дело рассматривает Ленинский районный суд. На споре была мать погибшей женщины – Лариса Сергеева. Она признана потепевшей. Пенсионерка обратилась к Фемиде с ходатайством о