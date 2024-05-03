Счастье молодоженов обернулось зверским убийством. На скамье подсудимых – Дмитрий Павлов. По версии гособвинения, он забил жену ножкой от табурета через два месяца после свадьбы.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2024-za-ubijstvo-docheri-v-obshhezhitii-vladimira-mat-trebuet-kompensaciyu-1-million-rublej.html" target="_blank">За убийство дочери в общежитии Владимира мать требует компенсацию – 1 миллион рублей</a> - Счастье молодоженов обернулось зверским убийством. На скамье подсудимых – Дмитрий Павлов. По версии гособвинения, он забил жену ножкой от табурета через два месяца после свадьбы.
[url=https://33live.ru/novosti/03-05-2024-za-ubijstvo-docheri-v-obshhezhitii-vladimira-mat-trebuet-kompensaciyu-1-million-rublej.html]За убийство дочери в общежитии Владимира мать требует компенсацию – 1 миллион рублей[/url] - Счастье молодоженов обернулось зверским убийством. На скамье подсудимых – Дмитрий Павлов. По версии гособвинения, он забил жену ножкой от табурета через два месяца после свадьбы.