Жительница Владимира попалась на уловки мошенника и купила «виртуальный» сруб для бани. Ещё в...

Жительница Владимира попалась на уловки мошенника и купила «виртуальный» сруб для бани.Ещё в прошлом году, как рассказывают в пресс-службе УМВД России по городу Владимиру, в полицию обратилась 44-летняя местная жительница.Женщина сообщила, что неизвестный под предлогом продажи бани похитил у нее деньги.Было установлено, что ещё годом ранее потерпевшая увидела в социальной сети объявление о продаже сруба для бани. И после обсуждения условий сделки женщина перевела продавцу 160 000 рублей.В дальнейшем на протяжении года мужчина обещал доставить постройку и даже присылал её фотографии. Однако, ни покупки, ни денег женщина так и не увидела.После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.Сотрудниками отдела уголовного розыска ОП №3 УМВД России по городу Владимиру во взаимодействии со следователями был проведен комплекс технических и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого удалось установить личность мошенника.Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 48-летний житель Пензенской области.«… Мужчина был задержан владимирскими правоохранителями по месту проживания в Пензе. Никаких срубов на продажу у него не оказалось. Подозреваемый дал признательные показания и в содеянном раскаялся, пояснив, что таким образом решил заработать денег. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...» - поясняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах РФ. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений