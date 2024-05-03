Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили сообщили пресс-службы СУ СКР и прокуратуры Владимирской области, руководитель отдела снабжения на предприятии в Камешково был обвинен в коррупционных действиях.По данным следствия, женщина использовала банковские счета своих знакомых для получения взяток от поставщика металла за сомнительные закупки. Общая сумма взяток составила 1,16 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч.8 ст. 204 УК РФ о незаконном получении денег лицом, занимающим управленческие должности в коммерческой организации, в особо крупном размере. В случае признания виновной женщине грозит до 12 лет тюремного заключения.