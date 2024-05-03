Жительницу Камешково обвиняют в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере В...

Жительницу Камешково обвиняют в получении коммерческого подкупа в особо крупном размереВ пресс-службе СУ СК России по Владимирской области информируют, что завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Камешково 1979 года рождения.Выяснилось, что она с апреля 2021 года по январь 2022 года, являясь начальником отдела снабжения коммерческой организации (занимающейся закупками комплектующих и материалов для производства транспортного оборудования), используя банковские счета знакомых, получала от представителя фирмы-контрагента деньги. Таким образом «доход» обвиняемой составил более 1,16 млн рублей.За это женщина предоставляла коммерческую информацию о планируемых компанией закупках, других потенциальных контрагентах и предлагаемой ими стоимости товаров, обеспечивая преимущество для фирмы-поставщика.Следователями допрошены свидетели, изъяты и осмотрены служебная и иная документация, записи телефонных переговоров и пр.Отмечается, что собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области