Жителю Вязников грозит до 4 лет лишения свободы за разбитый телевизор его бабушки. Об этой истории...

Жителю Вязников грозит до 4 лет лишения свободы за разбитый телевизор его бабушки.Об этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 24 февраля 2024 года, поссорившись со своей сожительницей, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришёл к своей бабушке, у которой стал просить деньги в долг.Пожилая женщина ему отказал. И тогда внук решил забрать телевизор, а потом сдать его в ломбард.«… Бабушка попыталась остановить внука, тогда тот, разозлившись, что не смог совершить кражу, ударил по экрану телевизора, тем самым разбив его. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.За совершение указанного преступления обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений