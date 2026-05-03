К святому Петру, стоящему у ворот рая, подходит свежеумерший адвокат по бракоразводным делам. Петр, с некоторой брезгливостью, окидывает адвоката взглядом и спрашивает, за что хорошее его стоит пропустить в рай. После продолжительного раздумья, адвокат вспоминает:
- Лет 20 назад я дал 25 центов нищему на углу 23 и 48 авеню.
Петр кивает своему писарю, дескать проверь. Тот роется в толстенном томе и подтверждает, действительно, дал. Петр спрашивает:
-Ну хорошо, может еще какое богоугодное дело?
Адвокат долго чешет репу, хмурится, и радостно вспоминает:
-Да! Лет 10 назад я дал 25 центов нищему на углу 13 и 18 авеню.
Писарь по своим записям подтверждает и это. Петр поворачивается к писарю и хмуро спрашивает:
-Может вернем ему его полтинник и пуст
еще анекдот!