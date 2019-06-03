Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали одного из подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали одного из подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера.74-летний житель Подмосковья сообщил в дежурную часть полиции о том, что незнакомые мужчины попросили его помочь обналичить денежные средства. Для этого пенсионеру необходимо было снять деньги со своего лицевого счета и передать им, после чего аналогичная сумма должна была поступить на его счет из другого государства. После того, как потерпевший выполнил требования злоумышленников, те сообщили ему, что перевод денежных средств не состоялся, возвратили наличность и отвезли домой. Через некоторое время пенсионер обнаружил, что незнакомцы вручили ему поддельные купюры. Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что незадолго до произошедшего подозреваемые заезжали на автозаправку, где угостили пожилого мужчину чашкой кофе, подсыпав в него неизвестное вещество, которое могло повлиять на его самочувствие и сознание.Личность одного из сообщников установлена, он задержан. По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк