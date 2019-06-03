Сегодня, 3 июня, его последний рабочий день в администрации Владимирской области

Сегодня, 3 июня, его последний рабочий день в администрации Владимирской областиДиректор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко увольняется. Об этом он рассказал нашим коллегам из «».По словам главного дорожника региона, сегодня, 3 июня, его последний рабочий день в администрации Владимирской области. Трудовые отношения на этот раз разрывают по соглашению сторон.Напомним, Александра Романенко увольняли после двух вынесенных ему предупреждений. Директор департамента транспорта оспорил свое увольнение в суде и восстановился в должности.