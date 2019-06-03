В отношениях Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова снова не все гладко. Девушка рассказала, в чем их главная проблема.

В отношениях Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова снова не все гладко. Девушка рассказала, в чем их главная проблема.В Instagram-аккаунте "dom2_reality" появился видеоанонс завтрашнего выпуска телестройки. В кадре участница "Дома-2" Анастасия Балинская устроила очередную истерику..По мнению участницы, все дело в ней самой. Она всегда жила для других: сначала для мамы, потом для избранников. Себя и свои интересы она постоянно ставила на последнее место.Ведущая Ксения Бородина предполагает, что в этом и заключается предназначение Анастасии – заботиться о других. Но девушка, наоборот, считает это серьезной проблемой. Она признается, что за 27 ни разу ничего для себя не сделала.Она утверждает, что Леша не оказался тем самым мужчиной, который бы взял все в свои руки. Кудряшов так и не сказал девушке долгожданных слов: "Малышка, ты и так слишком много в этой жизни сделала. Посиди, пожалуйста, я все решу сам".По мнению ведущей, именно это больше всего и обижает Балинскую.Бородина считает, что причина в возрасте молодого человека. Он слишком молод, ему всего 21 год.Подписчики в комментарияхподдержали слова Ксении. Многие из них тоже желают участнице мужчину постарше."Настя, найди себе более достойного, хватит играть в детский сад", – заявила фанатка.