Баскетболист московского ЦСКА Нандо Де Коло по истечении контракта со столичными армейцами может покинуть команду и перебраться за океан – в Национальную баскетбольную ассоциацию. Соглашение с ЦСКА завершается 30 июня 2019 года.

Баскетболист московского ЦСКА Нандо Де Коло по истечении контракта со столичными армейцами может покинуть команду и перебраться за океан – в Национальную баскетбольную ассоциацию. Соглашение с ЦСКА завершается 30 июня 2019 года.По истечении договора с ЦСКА Де Коло станет свободным агентом. О возможном уходе из московского клуба сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста Sportando Эмилиано Карчиа. Права же на защитника в НБА принадлежат "Торонто Рэпторз".Ранее Де Коло уже выступал в заокеанской баскетбольной лиге. До выступлений за ЦСКА он также играл в "Сан-Антонио Сперс", после чего стал частью сделки по обмену баскетболистами между "шпорами" и "Рэпторз". За "Торонто" он сыграл 21 матч, после чего перешел в ЦСКА.