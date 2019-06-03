Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.Как передает РИА Новости, судья Евгения Николаева приняла решение отправить экс-чиновника в следственный изолятор до 30 июля. У адвокатов Конькова есть три дня, чтобы обжаловать это решение в Мосгорсуде.Сам же он заявил о своей невиновности и попросил служителей Фемиды ограничиться домашним арестом, в том числе ввиду плохого состояния здоровья.Однако судья согласилась с доводами следствия о том, что помещение в СИЗО помешает 60-летнему Конькову скрыться от правосудия, уничтожить улики и склонить свидетелей к даче ложных показаний.Он пока находится в статусе подозреваемого и в течении 10 дней ему должны предъявить официальное обвинение.По информации Следственного комитета России, Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Гришин уже арестован судом.С октября 2008 года Коньков трудился первым заместителем председателя правительства Ивановской области. 16 октября 2013 года был назначен врио губернатора Ивановской области. 14 сентября 2014 года на выборах руководителя региона одержал победу, набрав 80,32 % голосов избирателей. 10 октября 2017 года освобождён от должности указом президента России досрочно по собственному желанию.С сентября 2018 года — депутат облдумы, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.