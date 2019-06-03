Полузащитник Олимпиакоса и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы. Контракт Натхо с греческим клубом истекает в 2020 году.

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы. Контракт Натхо с греческим клубом истекает в 2020 году.31-летний футболист сообщил ""Известиям", что недоволен своим положением в "Олимпиакосе" и хотел бы рассмотреть вариант с возвращением в ЦСКА. В нынешнем сезоне Натхо сыграл за клуб из Пирея 34 матча и забил 1 мяч.Натхо отыграл три года в казанском "Рубине", в составе которого выиграл Кубок России. Послле чего он провел год в греческом ПАОКе, а потом провел четыре года в ЦСКА. Будучи армейцем Бибрас выиграл чемпионат России.