У бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя нашли имущество на 9 миллиардов рублей. Так, было выявлено, что у бывшего чиновника есть 1699 объектов недвижимости и 4 дорогих автомобиля.

У бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя нашли имущество на 9 миллиардов рублей.Сначала у Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства имущества Постриганя на 4 миллиарда рублей. Однако в ходе последующей проверки у экс-чиновника нашли новые дома, участки и машины.Так, было выявлено, что у Постриганя есть 1699 объектов недвижимости (преимущественно это земельные участки в Клинском районе). Их кадастровая стоимость – не менее 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, он владеет четырьмя автомобилями (Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi-А8, Audi Q5) стоимостью 9,4 миллиона рублей."А также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества", — сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.Итого всего прокуроры требуют изъять в доход государства имущество Постриганя на 9 миллиардов рублей. По данным прокуратуры, он, используя служебное положение, незаконно помогал бизнесу своего сына. Расследование, которое надзорное ведомство ведет совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда, продолжается. Имущество Постриганя и близких ему лиц ищут за рубежом.Аналогичная сумма – 9 миллиардов рублей – фигурирует в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко. Обвинение просит приговорить его к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.