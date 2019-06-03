Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного контрольного матча против клуба Чертаново признался, что ему хотелось избежать повреждений своих подопечных. Матч не смог завершить Юрий Газинский, повредивший плечо.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного контрольного матча против клуба "Чертаново" признался, что ему хотелось избежать повреждений своих подопечных. Матч не смог завершить Юрий Газинский, повредивший плечо."Чертаново" – достаточно обученная команда, и когда мы начинали ей играть, то она начинала этим пользоваться, — приводит слова Черчесова ТАСС. – В плане грубости я подсказал своему коллеге, чтобы это убрали – это ведь контрольный матч, и нам не хотелось лишних травм. Борьба есть борьба, в футболе без нее не бывает. Но грубость надо было убрать. Стало спокойнее".Напомним, что сборная России находится на подмосковной базе в Новогорске, где и был сыгран поединок. Встреча завершилась разгромной победой России со счетом 6:0.