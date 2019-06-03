27 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Дианы Запольской из Иркутска. У Дианы спинальная мышечная атрофия. Необходим специальный ортез, который будет удерживать спину и ноги.

27 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Дианы Запольской из Иркутска. У Дианы спинальная мышечная атрофия (СМА). Как только девочка начала ходить, мышцы стали слабеть, и вскоре она уже не могла подпрыгнуть, перешагнуть порожек. Заболевание продолжает прогрессировать. Сейчас, чтобы Диана не потеряла способности двигаться, ей необходим специальный ортез, который будет удерживать спину и ноги.Рады сообщить: вся необходимая сумма (383 600 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 255 919 руб. 128 734 собрали телезрители ГТРК "Иркутск". Всего собрано 384 653 руб. Мама Дианы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".