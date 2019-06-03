6 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Кати Жогиной из города Шахты Ростовской области. У девочки бронхиальная астма и тяжелый порок сердца, который обнаружили с большим опозданием – лишь в 13 лет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (489 227 руб.) собрана.

6 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Кати Жогиной из города Шахты Ростовской области. У девочки бронхиальная астма и тяжелый порок сердца, который обнаружили с большим опозданием – лишь в 13 лет. Тогда самочувствие Кати стремительно ухудшалось: прогрессировала легочная гипертензия, развивалась дыхательная недостаточность. Врачам удалось подобрать препарат траклир, который позволил стабилизировать состояние девочки. Сейчас это лекарство сняли с производства, а его аналог в нашей стране бесплатно выдают только совершеннолетним.Рады сообщить: вся необходимая сумма (489 227 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 230 259 руб. 13 000 руб. внес "Центр женских практик Татьяны Анишиной" (Ростов-на-Дону). 9000 руб. собрано на благотворительном показе фильма "Война Анны" в "Горизонт Cinema & Emotion" (Ростов-на-Дону). 236 968 руб. перечислено из средств, собранных для Сони Дроновой. Всего собрано 489 227 руб. Мама Кати благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.