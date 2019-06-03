История с убийством любовницы подмосковным чиновников потрясла всю страну. У людей не укладывается в голове, как человек, который должен выступать нравственным ориентиром для народа, решился на подобное зверство. Чудовищное преступление подтолкнуло продюсера Иосифа Пригожина на откровенное признание.

История с убийством любовницы подмосковным чиновников потрясла всю страну. У людей не укладывается в голове, как человек, который должен выступать нравственным ориентиром для народа, решился на подобное зверство. Чудовищное преступление подтолкнуло продюсера Иосифа Пригожина на откровенное признание.Известный продюсер Иосиф Пригожин бурно отреагировал на историю в Раменском, где главу администрации подозревают в убийстве любовницы. По его мнению, у подобных случаев есть вполне конкретные причины."Обычно все происходит на почве ревности, злости, зависти. У меня в голове не укладывается, когда кто-то вот так расправляется с человеком – особенно которого ты любишь, ну или любил. Мне кажется, тут что-то с головой не так", – заявил Пригожин. Продюсер добавил, что неуравновешенных людей на свете хватало всегда.Примечательно, что Пригожина в свое время коснулась схожая история. Правда закончилась она мирно. "Когда-то давно у меня был служебный роман с моей сотрудницей. У меня родился ребенок, дочка, я ее признал. Мы с ней дружим. Она в гости к нам приходит. Вот тут все зависит от мужчины", – цитирует продюсера сайт "".Напомним, что недавно стало известно об убийстве 39-летней сотрудницы Общественной палаты Раменского Евгении Исаенковой. Женщина была задушена в собственном "Мерседесе". Поздно вечером она сказала 10-летней дочери, что ей нужно помочь "хорошему человеку" и уехала. Главным подозреваемым в преступлении является экс-глава Раменского района Андрей Кулаков.