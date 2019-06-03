Глава МИДа Великобритании заявил, что выдал бы США Джулиана Ассанжа, если бы был премьер-министром. Джереми Хант - один из основных кандидатов на предстоящих выборах.

Глава МИДа Великобритании заявил, что выдал бы США Джулиана Ассанжа, если бы был премьер-министром. Джереми Хант — один из основных кандидатов на предстоящих выборах."Я считаю, у Ассанжа нет причин избежать правосудия. Его арест был правильным. Думаю ли я, что стал бы на пути Джулиана Ассанжа, стоящего перед правосудием? Нет, я бы не стал", — заявил Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании.Джулиан Ассанж в данный момент под стражей в Лондоне, напоминает телеканал "Россия 24". Его приговорили к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Экстрадиции основателя "Викиликс" добиваются американцы. Там его может ожидать пожизненное заключение за шпионаж и раскрытие секретной информации. Пока британский суд ждет от США полный пакет документов, чтобы официально дать разрешение на экстрадицию.