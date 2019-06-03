Бывший главный тренер казанского Рубина, а ныне наставник английского Уотфорда Хави Грасия является одним из кандидатов на тренерский пост в Челси. Он может возглавить синих в случае отставки нынешнего главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри.

Бывший главный тренер казанского "Рубина", а ныне наставник английского "Уотфорда" Хави Грасия является одним из кандидатов на тренерский пост в "Челси". Он может возглавить "синих" в случае отставки нынешнего главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри.Итальянский специалист может оставить "Челси" ради того, чтобы возглавить туринский "Ювентус", сообщает РИА Новости со ссылкой на ESPN. В свою очередь, Грасия привлек внимание боссов "синих" своей работой в составе "шершней" – по итогам минувшего сезона в английской премьер-лиге "Уотфорд" занял 11 место, а в Кубке Англии сенсационно добрался до финала.Напомним, что до работы на туманном Альбионе Грасия трудился в казанском "Рубине", где проработал в сезоне 2016/17.