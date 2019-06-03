Единороссы обратились в Минтруда и потребовали выяснить, почему в некоторых регионах Пенсионный фонд отказывается выплачивать пособия родителям детей-инвалидов, работающим на общественных началах в некоммерческих организациях. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта Единой России Крепкая семья Ольги Окуневой, с этим столкнулись активисты Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
Единороссы обратились в Минтруда и потребовали выяснить, почему в некоторых регионах Пенсионный фонд отказывается выплачивать пособия родителям детей-инвалидов, работающим на общественных началах в некоммерческих организациях. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольги Окуневой, с этим столкнулись активисты Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
Отказ в выплатах противоречит политике государства, которое
многое делает для поддержки материнства и детства, подчеркнула парламентарий.
"Необходимо, чтобы Минтруда разъяснил сложившуюся ситуацию, дал информацию
– на каких основаниях было принято решение отказать в выплате", – сказал
Окунева.
В связи с этим она обратилась к главе ведомства Максиму
Топилину. В своем запросе партиец указала, что в таких случаях надзорные органы
должны принимать сторону родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья. Люди были вынуждены обращаться в прокуратуру, которая через суд
обязывала региональные отделения Пенсионного фонда выплатить пособия.
Сложившуюся ситуацию Окунева назвала абсурдной.
"Необходимо как можно скорее ее исправить и обеспечить таких родителей
своевременными выплатами", – подчеркнула парламентарий.
Отстоять права граждан на выплаты поможет и Центр поддержки
гражданских инициатив (ЦПГИ) "Единой России". Его специалисты соберут
информацию о подобных случаях, заявил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей
Боярский.
Решать проблему партийцы будут в тесном контакте с
Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов. Активисты помогут выявить
другие случаи, когда родителям, участвующим в деятельности НКО, отказываются
выплачивать законные пособия.
Несмотря на разъяснения Пенсионного фонда, его региональные
отделения продолжают лишать пособий родителей детей-инвалидов, сообщают
активисты. При этом труд граждан в родительских организациях – безвозмездный,
это не может считаться занятостью и быть основанием для лишения пособий.