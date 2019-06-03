Единороссы обратились в Минтруда и потребовали выяснить, почему в некоторых регионах Пенсионный фонд отказывается выплачивать пособия родителям детей-инвалидов, работающим на общественных началах в некоммерческих организациях. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта Единой России Крепкая семья Ольги Окуневой, с этим столкнулись активисты Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Единороссы обратились в Минтруда и потребовали выяснить, почему в некоторых регионах Пенсионный фонд отказывается выплачивать пособия родителям детей-инвалидов, работающим на общественных началах в некоммерческих организациях. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольги Окуневой, с этим столкнулись активисты Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.Отказ в выплатах противоречит политике государства, котороемногое делает для поддержки материнства и детства, подчеркнула парламентарий."Необходимо, чтобы Минтруда разъяснил сложившуюся ситуацию, дал информацию– на каких основаниях было принято решение отказать в выплате", – сказалОкунева.В связи с этим она обратилась к главе ведомства МаксимуТопилину. В своем запросе партиец указала, что в таких случаях надзорные органыдолжны принимать сторону родителей детей с ограниченными возможностямиздоровья. Люди были вынуждены обращаться в прокуратуру, которая через судобязывала региональные отделения Пенсионного фонда выплатить пособия.Сложившуюся ситуацию Окунева назвала абсурдной."Необходимо как можно скорее ее исправить и обеспечить таких родителейсвоевременными выплатами", – подчеркнула парламентарий.Отстоять права граждан на выплаты поможет и Центр поддержкигражданских инициатив (ЦПГИ) "Единой России". Его специалисты соберутинформацию о подобных случаях, заявил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы СергейБоярский.Решать проблему партийцы будут в тесном контакте сВсероссийской организацией родителей детей-инвалидов. Активисты помогут выявитьдругие случаи, когда родителям, участвующим в деятельности НКО, отказываютсявыплачивать законные пособия.Несмотря на разъяснения Пенсионного фонда, его региональныеотделения продолжают лишать пособий родителей детей-инвалидов, сообщаютактивисты. При этом труд граждан в родительских организациях – безвозмездный,это не может считаться занятостью и быть основанием для лишения пособий.