Главное преимущество новой технологии в том, что она обеспечивает высокое качество картинки и чистый звук. Бесплатно теперь у каждого пользователя есть доступ к пакету из 20 основных телеканалов с информационными, новостными и развлекательными программами.

Главное преимущество новой технологии в том, что она обеспечивает высокое качество картинки и чистый звук. Бесплатно теперь у каждого пользователя есть доступ к пакету из 20 основных телеканалов с информационными, новостными и развлекательными программами.Переход на цифру в России полностью завершится 14 октября, напоминает телеканал "Россия 24".