Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что система видеоассистента (VAR) будет впервые применена в истории турниров под эгидой УЕФА для сборных команд. Это произойдет в финальной части Лиги наций, которая состоится с пятого по девятое июня.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что система видеоассистента (VAR) будет впервые применена в истории турниров под эгидой УЕФА для сборных команд. Это произойдет в финальной части Лиги наций, которая состоится с пятого по девятое июня."В апреле УЕФА провел инструктаж длят тренеров сборных, выступающих в финальной стадии Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR, — говорится на официальном сайте европейской организации. – Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально объяснил, как работает система".После инструктажа главные тренеры национальных команд Нидерландов, Швейцарии, Португалии и Англии Рональд Куман, Владимир Петкович, Фернанду Сантуш и Гарет Саутгейт соответственно в целом были едины в своих высказываниях: они считают, что VAR поможет футболу стать более честным видом спорта.Напомним, что пятого июня команды Швейцарии и Португалии откроют своим очным полуфинальным матчем финальную часть Лиги наций. На следующий день Нидерланды сыграют с Англией. Победители встреч попадут в финал, проигравшие сыграют матч за третье место.