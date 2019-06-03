Звезда фильма Я шагаю по Москве Галина Польских, как оказалось, пережила еще одну страшную трагедию после гибели мужа. Она впервые рассказала о страшном ударе судьбы.

Звезда фильма "Я шагаю по Москве" Галина Польских, как оказалось, пережила еще одну страшную трагедию после гибели мужа. Она впервые рассказала о страшном ударе судьбы.У легендарной актрисы есть только один внук – 27-летний Филипп Шеббо. В 2011 году парень попал в страшную аварию.Тем летом родители и бабушка решились сделать молодому человеку долгожданный подарок. Они купили ему мотоцикл. "Бабушка, ты себе не представляешь, какая это свобода, когда едешь ночью по пустой Москве", – секретничал с Галиной внук.Утром 23 августа 19-летний Филипп ехал практически по пустой дороге. В мгновение он не справился с управлением и врезался в отбойник. Его доставили в больницу с многочисленными переломами.Парень потерял почти 50% крови. Его дыхание поддерживали искусственной вентиляцией легких. В конце врачи вынесли свой вердикт – ногу придется ампутировать.Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит."Ну ничего: главное, что живой! Справляемся как-то", – качает головой знаменитость.Отметим, актриса сама воспитывала малыша до 5-ти лет. Его родители работали в Бейрутеи и не могли взять Филиппа с собой.Сейчас Галина играть в кино. А все свободное время проводит на даче со своим внуком.