Максим Галкин достроил семейную базу на Кипре. Теперь юморист с Примадонной и детьми в любой момент могут переехать на постоянное жительство в ЕС – все документы были оформлены заранее.

Максим Галкин достроил семейную базу на Кипре. Теперьюморист с Примадонной и детьми в любой момент могут переехать на постоянноежительство в ЕС – все документы были оформлены заранее.почти достроил огромный трехэтажный коттеджплощадью 600 квадратных метров. Особнякрасположен на побережье Средиземного моря, в кипрском Лимасоле. Остались последниештрихи – внутренняя отделка. Известно, что в доме будет открытый бассейн,терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин.Как сообщили в агентстве, которое оформляло документы,супруги иногда приезжают и контролируют процесс. Чаще бывает Максим Галкин, укоторого на Кипре периодически проходят концерты. В агентстве подчеркнули: хотястроительство идет по проекту дизайнера звездной четы, построить такой жезамок, как в Подмосковье, не вышло – на Кипре действуют определенныеограничения на высоту здания, количество этажей и даже цвет крыши.Так что особняк получился в традиционном кипрском стиле, избелого камня. все жеудалось оставить некоторые элементы – в частности, башни. Юморист приедет наКипр в августе, чтобы принять работу и обсудить окончательный дизайн внутреннихпомещений.Местные жители уверены, что жилье на кипрском курортеартисты приобрели только ради того, чтобы беспрепятственно обосноваться где-тов Европе. Имея гражданство Кипра – а значит, и Евросоюза – все члены кланаПримадонны могут в любой момент приехать на год, два или вообще остатьсянавсегда в одной из 48 стран мира.и Алла Пугачева стали обладателями кипрскихпаспортов – а занчит, и европейского гражданства – 2 года назад. Получили они егопо упрощенной схеме – просто купив на острове участок под дом. Позже семьяприлетала на Кипр уже с детьми – утрясали все дела с документами Лизы и Гарри.В агентстве отмечают, что Галкин с Пугачевой все оформили очень вовремя: онизаплатили 2,3 миллиона евро, после чего стоимость паспортов и необходимой дляэтого недвижимости возросла на 350 тысяч, пишет, прочитав сообщение о строительстве особняка,возмутился. Как написал в Instagramшоумен, никакого коттеджа он не строит, а упоминаемое агентство просто "пропиарилось"на имени Галкина и Пугачевой. Андрея Малахова юморист назвал главным сплетникомстраны.