Максим Галкин достроил семейную базу на Кипре. Теперь
юморист с Примадонной и детьми в любой момент могут переехать на постоянное
жительство в ЕС – все документы были оформлены заранее.
Максим Галкин достроил семейную базу на Кипре. Теперь
юморист с Примадонной и детьми в любой момент могут переехать на постоянное
жительство в ЕС – все документы были оформлены заранее.
почти достроил огромный трехэтажный коттедж
площадью 600 квадратных метров. Особняк
расположен на побережье Средиземного моря, в кипрском Лимасоле. Остались последние
штрихи – внутренняя отделка. Известно, что в доме будет открытый бассейн,
терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин.
Как сообщили в агентстве, которое оформляло документы,
супруги иногда приезжают и контролируют процесс. Чаще бывает Максим Галкин, у
которого на Кипре периодически проходят концерты. В агентстве подчеркнули: хотя
строительство идет по проекту дизайнера звездной четы, построить такой же
замок, как в Подмосковье, не вышло – на Кипре действуют определенные
ограничения на высоту здания, количество этажей и даже цвет крыши.
Так что особняк получился в традиционном кипрском стиле, из
белого камня. все же
удалось оставить некоторые элементы – в частности, башни. Юморист приедет на
Кипр в августе, чтобы принять работу и обсудить окончательный дизайн внутренних
помещений.
Местные жители уверены, что жилье на кипрском курорте
артисты приобрели только ради того, чтобы беспрепятственно обосноваться где-то
в Европе. Имея гражданство Кипра – а значит, и Евросоюза – все члены клана
Примадонны могут в любой момент приехать на год, два или вообще остаться
навсегда в одной из 48 стран мира.
и Алла Пугачева стали обладателями кипрских
паспортов – а занчит, и европейского гражданства – 2 года назад. Получили они его
по упрощенной схеме – просто купив на острове участок под дом. Позже семья
прилетала на Кипр уже с детьми – утрясали все дела с документами Лизы и Гарри.
В агентстве отмечают, что Галкин с Пугачевой все оформили очень вовремя: они
заплатили 2,3 миллиона евро, после чего стоимость паспортов и необходимой для
этого недвижимости возросла на 350 тысяч, пишет
, прочитав сообщение о строительстве особняка,
возмутился. Как написал в Instagram
шоумен, никакого коттеджа он не строит, а упоминаемое агентство просто "пропиарилось"
на имени Галкина и Пугачевой. Андрея Малахова юморист назвал главным сплетником
страны.