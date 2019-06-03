До 2014 года включительно детскую и взрослую Новую волну проводили в латвийском городе Юрмала. Однако местные власти ввели запрет на посещение территории страны некоторыми российскими исполнителями. Тогда конкурсу пришлось переехать. Теперь местом жительства Детской Новой волны является знаменитый Артек в Крыму. Корреспондент Дни.Ру побывал на этом празднике.

До 2014 года включительно детскую и взрослую "Новую волну" проводили в латвийском городе Юрмала. Однако местные власти ввели запрет на посещение территории страны некоторыми российскими исполнителями. Тогда конкурсу пришлось переехать. Теперь "местом жительства" "Детской Новой волны" является знаменитый "Артек" в Крыму. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на этом празднике.Олег Газманов – неизменный гость этого созданного композитором Игорем Крутым конкурса молодых талантов. Его появление в жюри всегда вызывает восторг у детворы. В этот раз, как и год назад, на "Детской Новой волне" он появился с красавицей-женой Мариной. Артист был одет в майку "Армия России", на которой перечислялись качества настоящего мужчины: доброта, отвага, мужество, смелость, порядочность, сила, мощь, надежность.Корреспондент "Дни.Ру" за кулисами "Детской Новой волны" поинтересовался у певца-патриота судьбой его юрмальской квартиры, которая пустует уже пятый год – артиста туда просто не пускают. "Я выплатил налоги на недвижимость, хотя поехать туда, по-прежнему, не могу, – вздохнул певец. – Впрочем, продавать жилье на Рижском взморье не планирую – там цены так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал".Даже если артист и захочет избавиться от недвижимости в Юрмале, сделать это будет крайне сложно, поскольку ему и приехать в Латвию нельзя, и доверенность сделать тоже нельзя. Замкнутый круг!Да и странно, каким образом его могли лишить возможности приезжать в свою квартиру, когда при покупке заверяли, что не будет проблем с визами, что законы Латвии гарантируют беспрепятственное посещение...Напомним, что во времена, когда в Юрмале один за одним шли фестивали и концерты российских звезд, квартирами и домами там по цене от 200 тысяч до 1 миллиона евро обзавелись чета Виторганов, Аркадий Укупник, Клара Новикова, Владимир Винокур, Валерий Сюткин и Ольга Будина, Геннадий Хазанов, Антон Табаков, Леонид Агутин, Сергей Светлаков, Михаил Ефремов, Лариса Долина, Александр Ширдвиндт.