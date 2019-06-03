В 2019 году на вооружение сухопутных войск России поступят более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Таким образом количество современных образцов должно вырасти с 54% до 60%, рассказал командующий Олег Салюков.

В 2019 году на вооружение сухопутных войск России поступят более 2,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Таким образом количество современных образцов должно вырасти с 54% до 60%, рассказал газете "Красная звезда" командующий Олег Салюков.Военачальник уточнил, что перевооружение идет полностью по плану: к концу 2020 года, как и предполагалось ранее, доля новых боевых машин и экипировки в войсках достигнет 70%. В частности, обновится армейская противовоздушная оборона. Это современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, Бук-М3, Тор-М2, переносные ЗРК "Верба".Артиллерийские подразделения пополнят новые системы залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", самоходные артустановки "Мста-С". Кроме того, сухопутные войска получат специализированного "охотника" на бронетехнику – комплекс "Хризантема-С" с противотанковыми управляемыми ракетами.Мотострелки в 2019 году продолжат получать последнюю модификацию танка Т-72 с литерами Б3, а также боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, добавил Салюков.