Регина Тодоренко опубликовала очередной пикантный снимок. На
сей раз не выдержал даже супруг телеведущей. Влад Топалов признался, что ему не
нравятся фото голой жены.
Регина Тодоренко опубликовала очередной пикантный снимок. На
сей раз не выдержал даже супруг телеведущей. Влад Топалов признался, что ему не
нравятся фото голой жены.
продемонстрировала подписчикам новый белый
купальник. Поклонники, видимо, устали от откровенных фотографий на
странице телеведущей в Instagram
и раскритиковали ее.
"Кобыла", "Жирдяечка. В спортзал!",
"Какие большие белые бабушкины труселя", "Где талия?" -
обрушились на Регину Тодоренко комментаторы.
Отметился под снимком и супруг телеведущей. "Ни нраицца голая жена (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал
Влад Топалов. Правда, через некоторое время все критические комментарии – в том
числе и за авторством супруга – были удалены.
На днях показала поклонникам, как прививает
сыну любовь к музыке. "Так интересно анализировать себя в роли матери: как
правильно привить любовь к музыке, а не навязать; как научить получать
удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох… Миллиард вопросов одолевает,
но помощь родителей, психологов и книг успокаивает", – поделилась
Тодоренко.
На видео шестимесячный Майкл, сидя на руках у , играет
на фортепиано. Телеведущая пыталась изобразить пьесу Бетховена "К
Элизе", а сынок ей по мере сил помогал. Зрители отметили, что малыш держит
руки на клавиатуре, как профессиональный музыкант.