Регина Тодоренко опубликовала очередной пикантный снимок. На сей раз не выдержал даже супруг телеведущей. Влад Топалов признался, что ему не нравятся фото голой жены.

Регина Тодоренко опубликовала очередной пикантный снимок. Насей раз не выдержал даже супруг телеведущей. Влад Топалов признался, что ему ненравятся фото голой жены.продемонстрировала подписчикам новый белыйкупальник. Поклонники, видимо, устали от откровенных фотографий настранице телеведущей в Instagramи раскритиковали ее."Кобыла", "Жирдяечка. В спортзал!","Какие большие белые бабушкины труселя", "Где талия?" -обрушились на Регину Тодоренко комментаторы.Отметился под снимком и супруг телеведущей. "Ни нраицца голая жена (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – написалВлад Топалов. Правда, через некоторое время все критические комментарии – в томчисле и за авторством супруга – были удалены.На днях показала поклонникам, как прививаетсыну любовь к музыке. "Так интересно анализировать себя в роли матери: какправильно привить любовь к музыке, а не навязать; как научить получатьудовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох… Миллиард вопросов одолевает,но помощь родителей, психологов и книг успокаивает", – поделиласьТодоренко.На видео шестимесячный Майкл, сидя на руках у , играетна фортепиано. Телеведущая пыталась изобразить пьесу Бетховена "КЭлизе", а сынок ей по мере сил помогал. Зрители отметили, что малыш держитруки на клавиатуре, как профессиональный музыкант.