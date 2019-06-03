В последнее время ломаются копья в вопросе возможной канонизации Юлии Началовой. Многие считают, что на ее могиле происходят чудеса, а крест мироточит. Другие же считают это суеверием и мракобесием.

В последнее время ломаются копья в вопросе возможной канонизации Юлии Началовой. Многие считают, что на ее могиле происходят чудеса, а крест мироточит. Другие же считают это суеверием и мракобесием.Детство Юлии Началовой связано со столицей Черноземья. В Воронеже она родилась, там ходила в школу. Семья жила на Бульваре Победы, что в Северном районе города.Именно там и может появиться грандиозный храм-памятник в память о Началовой. С такой инициативой выступили многочисленные воронежские поклонники артистки. Сегодня они готовят сбор подписей.Храм может быть освящен в честь святой Иулии, небесной покровительнице певицы. В V веке н.э. обезумевшие язычники распяли ее на кресте за приверженность христианской вере. Около 763 года мощи святой мученицы Иулии были перенесены в женский монастырь города Бресчии.Нашлись и те, кто считает, что храм вполне может появиться на площади Ленина на месте театра Оперы и балета, который сейчас хотят сносить ввиду аварийного состояния.Разумеется, это вопрос не завтрашнего дня. Надо выслушать мнение РПЦ, провести общественные слушания, чтобы не повторилась судьба храма в Екатеринбурге, возможная постройка которого в городском парке вызвала массовые протесты горожан.Воронежцы считают, что Юлия Началова – гордость их города наряду с писателям Андреем Платоновым, поэтами Алексеем Кольцовым и Самуилом Маршаком, певицей Марией Мордасовой. Их именами названы улицы и скверы. Юлия Началова, как полагают многие, тоже достойна быть увековечена в топонимике города. По одному из предложений, ее имя может получить Филармония и музыкальная школа. Ведь носит же Воронежский музыкальный колледж имя Ростроповичей!