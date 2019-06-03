В поселке Куйтун Иркутской области дома для детей-сирот построили на территории промышленной базы. Помимо того, что дома оказались некачественными, новостройки стоят среди грязи и будто на свалке.

В построенных домах поселили 30 сирот, остальные квартиры выставили на продажу. Тротуары и дорожки быстро пришли в негодность, бетонные откосы зданий местами обрушились, сообщают "Вести Иркутск".Представитель подрядчика заявил, что всему виной заказчик, который торопил со сдачей объекта.Жильцы говорят, что в новом доме уже неоднократно прорывало трубы и затапливало квартиры – пришлось делать ремонт.О благоустройстве дворов забыли: к детсаду примыкают кучи мусора, нет дорог, рядом автобаза со складом металлолома. Труба котельной направлена прямо на окна квартир. Детских площадок нет, и дети играют на свалках и в заброшенных постройках.Прокуратура уже возбудила уголовное дело и обязала застройщика устранить нарушение. Также правоохранительные органы разберутся, почему муниципалитет выдал разрешение на ввод зданий в эксплуатацию.