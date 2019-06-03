Красноярский Енисей занял последнее место в российской премьер-лиге и выбыл в ФНЛ. После вылета сибиряков из элиты их состав покинули сразу десять игроков.

Красноярский "Енисей" занял последнее место в российской премьер-лиге и выбыл в ФНЛ. После вылета сибиряков из элиты их состав покинули сразу десять игроков.Самый известный из ушедших – бывший полузащитник сборной России, бронзовый призёр чемпионат Европы – 2008 полузащитник Дмитрий Торбинский. Также ушли из "Енисея" вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин. Зато вернулись из аренды вратарь Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.Ушел из "Енисея" главный тренер Дмитрий Аленичев. В ближайшее время руководство определится с кандидатурой нового наставника. "Енисей" выйдет тз отпуска 15 июня и приступит к подготовке к сезону.