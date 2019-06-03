Из ГУМа днем 3 июня вывели посетителей из-за сообщения о заложенной бомбе. Пришлось прервать и дискуссию представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов, которая проходит в рамках фестиваля Красная площадь в демонстрационном зале универмага.

Из ГУМа днем 3 июня вывели посетителей из-за сообщения о заложенной бомбе.Как пишет "Коммерсант", пришлось прервать и дискуссию представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов, которая проходит в рамках фестиваля "Красная площадь" в демонстрационном зале универмага.Кроме того, по неподтвержденным официально данным людей эвакуируют и с Красной площади.