Алексея Ягудина бьет жена и он не успевает добежать до
туалета. Интимными деталями своей биографии известный фигурист поделился с
репортерами.
Алексея Ягудина бьет жена и он не успевает добежать до
туалета. Интимными деталями своей биографии известный фигурист поделился с
репортерами.
побеседовал с журналистами в форме
экспресс-интервью – так что ответы получились весьма интересные. В частности,
известный спортсмен признался, что за свои 39 лет ни разу не летал в космос – и
не собирается, так как ему нравится на Земле.
Также выяснилось: не бывает и дня, чтобы Алексей Ягудин не
сходил в туалет. С этой странной привычкой связан и кошмар, преследующий
фигуриста по ночам – ему снится, что он не успел добежать до туалета.
Рассказал известный фигурист и о своих отношениях с супругой
Татьяной Тотьмяниной. оказалось, что жена ругает , когда он начинает
что-то делать по дому – готовить, убирать, чинить краны. Всплыла и еще одна
неожиданная деталь. "Хоть и трудно поверить, но порой жена... меня бьет.
Хорошо, она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка", – рассказал
Алексей.
"В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за...
женщин. Лет через двадцать в нашем обществе такое запросто может начать
происходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется. Мечтаю, чтобы Лиза и
Мишель стали адвокатами либо пластическими хирургами", – заявил Ягудин в
интервью изданию
Спросили и о том, что он будет делать, если
обнаружит в своей ванной Никиту Джигурду. Фигурист пообещал сразу же позвонить
Марине Анисиной и передать ей на руки ее сокровище – пахнущее самым хорошим шампунем.