Алексея Ягудина бьет жена и он не успевает добежать до туалета. Интимными деталями своей биографии известный фигурист поделился с репортерами.

Алексея Ягудина бьет жена и он не успевает добежать дотуалета. Интимными деталями своей биографии известный фигурист поделился срепортерами.побеседовал с журналистами в формеэкспресс-интервью – так что ответы получились весьма интересные. В частности,известный спортсмен признался, что за свои 39 лет ни разу не летал в космос – ине собирается, так как ему нравится на Земле.Также выяснилось: не бывает и дня, чтобы Алексей Ягудин несходил в туалет. С этой странной привычкой связан и кошмар, преследующийфигуриста по ночам – ему снится, что он не успел добежать до туалета.Рассказал известный фигурист и о своих отношениях с супругойТатьяной Тотьмяниной. оказалось, что жена ругает , когда он начинаетчто-то делать по дому – готовить, убирать, чинить краны. Всплыла и еще однанеожиданная деталь. "Хоть и трудно поверить, но порой жена... меня бьет.Хорошо, она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка", – рассказалАлексей."В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за...женщин. Лет через двадцать в нашем обществе такое запросто может начатьпроисходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется. Мечтаю, чтобы Лиза иМишель стали адвокатами либо пластическими хирургами", – заявил Ягудин винтервью изданиюСпросили и о том, что он будет делать, еслиобнаружит в своей ванной Никиту Джигурду. Фигурист пообещал сразу же позвонитьМарине Анисиной и передать ей на руки ее сокровище – пахнущее самым хорошим шампунем.