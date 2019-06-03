В ночь на понедельник, 3 июня, Израиль произвел ракетную атаку на сирийский военный аэродром, расположенный в северо-западной провинции Хомс.

В ночь на понедельник, 3 июня, государственное телевидение Сирии сообщило о ракетной атаке на военный аэродром Т4, расположенный в северо-западной провинции Хомс. По поступающей информации, подразделениям сирийской противовоздушной обороны удалось сбить над аэродромом несколько ракет. Местный источник сообщает, что на аэродроме прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар, передает РИА Новости.Позже сирийский военный источник заявил, что ракетный удар по аэродрому был нанесет Израилем. По его данным, в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения. Поврежден склад боеприпасов, аэродромным сооружениям и технике нанесен ущерб. Представители израильского военного командования произошедшее пока не прокомментировали, передает ТАСС.Накануне израильские военные сообщили, что в ответ на обстрел Израиля с сирийской территории атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот, после чего нанесли авиаудары по позициям сирийских правительственных войск.