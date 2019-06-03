Большое событие для России и Китая. Торжественно состыкованы две части автомобильного моста через Амур, что соединил российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Большое событие для России и Китая. Торжественно состыкованы две части автомобильного моста через Амур, что соединил российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Мост строился три года навстречу с двух берегов. Россия и Китай возвели по 540 метров с каждой стороны.Для России еще один мост- символ того самого пространственного развития страны, о котором Путин говорил в Послании. Для Китая — еще один путь к северному соседу. Кстати, в этом году Россия и Китай отмечают важную дату — 70 лет со дня установления дипотношений. Символично, что как раз в эти дни руководитель телеканала "История" Алексей Денисов разыскал в Российском государственном архиве кинофотодокументов уникальные пленки хроники. Фактически это кинолетопись Китая, сделанная лучшими советскими операторами по личному указанию Сталина.Десятки лет эта уникальная хроника была недоступна исследователям, поскольку после смерти Сталина находилась на особом режиме хранения. 18 ведущих советских кинооператоров побывали во всех провинциях революционного Китая. Некоторые из них за эти съемки были удостоены Сталинской премии.Почти 70 лет сотрудники Российского государственного архива кинофотодокументов бережно сохраняли эти бесценные материалы. Сейчас пленка проходит тщательную реставрацию, но у нас есть возможность впервые показать часть восстановленного материала.Главная сенсация — вся кинолетопись Китая была снята по указанию Сталина на цветную кинопленку. Кадры гражданской войны, которую китайские коммунисты вели против гоминьдановских войск Чан Кайши. Часть из них была снята нашими операторами во время боевых действий, часть воссоздана при помощи постановочных кадров с участием частей Народно-освободительной армии Китая. Армию китайских коммунистов поддерживал Советский Союз. Армию гоминьдановцев — Соединенные Штаты Америки.По распоряжению советского командования для усиления Народно — освободительной армии Китая ей была передана японская трофейная техника, захваченная нашими войсками после разгрома квантунской армии. Это был один из факторов, который позволил Мао Цзедуну одержать победу в гражданской войне.В 1950 году между СССР и Китайской Народной Республикой был подписан договор "О дружбе, союзе и взаимной помощи". В соответствии с ним в Китае при помощи советских специалистов были построены сотни промышленных предприятий. Несмотря на то что негативы пролежали в коробках почти 70 лет, благодаря профессионализму сотрудников красногорского архива они прекрасно сохранились.Кадры бомбежки Шанхая гоминьдановской авиации были сняты легендарным советским оператором Владиславом Микошей. Во время Великой Отечественной войны он снимал оборону Севастополя и Одессы, бои за Кавказ и Восточную Пруссию, освобождение Крыма, форсирование Одера и легендарный Парад Победы. Некоторые кадры снятые им в Китае, в черно-белом варианте вошли в фильм "Победа китайского народа". За эту работу в 1951 году Микоша был удостоен Сталинской премии первой степени."Это действительно особая пленка, и хранилась она на особом режиме, потому что в силу политических причин не могла выдаваться так, как обычный материал. Но, тем не менее, к ней было отношение очень бережное. Потому что она была создана великими людьми, она представляет собой историю не только Китая, но и нашей страны", — отметила Наталия Калантарова, директор Российского государственного архива кинофотодокументов.Наряду с Владиславом Микошей китайскую кинолетопись снимали и другие классики отечественной документалистики: Сергей Гусев, Павел Касаткин, Дмитрий Рымарев, Анатолий Крылов. Все они прошли Великую Отечественную войну. Но их подвиг, как и подвиги других фронтовых операторов, из которых на войне погиб каждый четвертый, так и не были увековечены ни в одном памятнике.Сегодня по инициативе директора Российского государственного архива кинофотодокументов Наталии Калантаровой, при поддержке телеканала "Россия 1" и Союза кинематографистов России ведутся работы по созданию первого в нашей стране мемориала, посвященного фронтовым операторам."На сегодняшний день проект памятника готов. Он прошел слушания и общественное обсуждение. И мы хотели бы его установить к 75-летию Победы над фашистской Германией. Наша мечта — чтобы рядом с памятником был установлен экран, на котором можно было бы транслировать ту хронику, которую они снимали и получили ценой своей крови", — сказала Наталия Калантарова.Полностью отреставрированные кадры китайской кинолетописи планируются к показу на телеканале "Россия 1" осенью этого года.