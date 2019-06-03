В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции – второй из серии турниров Большого шлема. Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьеры вышел в четвертьфинал турнира.

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции – второй из серии турниров Большого шлема. Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьеры вышел в четвертьфинал турнира.В матче четвертого круга Карен играл с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. Соперники провели на корте 3 часа 12 минут. Поединок завершился победой Хачанова в четырех партиях 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.23-летний Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. Его соперником станет австриец Доминик Тим.