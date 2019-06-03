Недавно молодой президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить первую в мире страну в смартфоне. Украинская реальность каждый день возвращает Зеленского на землю.

Недавно молодой президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить первую в мире "страну в смартфоне". Украинская реальность каждый день возвращает Зеленского на землю.27 мая верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины примерил воинский бронежилет и армейскую каску в Луганской области на спокойном участке близ линии соприкосновения с ЛНР. Фотосессия и общее пожелание, что условия для бойцов должны быть лучше. Никаких решений, никаких заявлений о намерениях и никаких приказов. Не прозвучало и приказа о прекращении огня, хотя, судя по предвыборным обещаниям, такой приказ был бы логичен.Нет. Все осталось, как при Порошенко. По сути, ничего нового. Новое — лишь голубая рубашка в окопах, что и обсуждается. Порошенко любил в полный рост камуфляж.28 мая молодой президент Зеленский принимал в Киеве миссию Международного валютного фонда. Украина — в долгах как в шелках, и ей продолжают впихивать кредиты — уже на оплату процентов. Накануне олигарх Коломойский посоветовал неподъемные долги просто не возвращать и потребовать у Запада их списать как плату за враждебное отношение к России."Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог", — отметил Коломойский.Зеленский пошел пока по другому пути. На встрече с миссией МВФ подтвердил, что долги будет все же платить. Почти как в сериале "Слуга народа", где его герой президент Василий Голобородько обратился к народу скинуться в шапку и так покрыть долги Украины. Сейчас — до новых кредитов — суммарный долг Украины — 80 миллиардов долларов. В кино было еще больше.В кино получилось: бросив клич, необходимую сумму на Украине собрали за две недели. Но так было в кино. Президент Зеленский вроде еще в кино, но уже и нет. Ему бы, может, и хотелось в кино, но как-то не выходит. Миссия МВФ уехала из Киева думать. Новых решений от президента Зеленского никто не услышал. Пока все — по инерции от Порошенко.29 мая — форс-мажор. Ночная авария с человеческими жертвами на угольной шахте во Львовской области и встреча на месте с шахтерами. Вроде сюжет, как в киносераиле "Слуга народа". Даже авария на той же, что и в кино, шахте -- "Лесная" — подо Львовом. Но вот встреча с реальными шахтерами, и те уже не из кино: черные лица — это уголь, а не грим. Говорят, что "рабы жили лучше".У Зеленского нет решений. Обещана лишь компенсации семьям шахтеров — по 100 тысяч гривен — это 240 тысяч рублей за каждого погибшего. Еще одной семье Зеленский пообещал лично купить квартиру. В остальном обещано заседание по шахтерам и углю в Совбезе Украины.30 мая утром пришло известие о катастрофе украинского военного вертолета. Четверо офицеров погибли. Среди них — командир отдельной авиационной бригады армейской авиации ВСУ Украины полковник Игорь Мазепа. Зеленский поручает расследовать катастрофу и требует впредь проводить учения без жертв.В тот же день — встреча с американским сенатором и пустое заявление Зеленского о том, что Украина ведет "две войны", — с Россией и коррупцией. Плюс еще две встречи с иностранными делегациями. Министров иностранных дел Германии и Франции Зеленский принимал в черной рубашке с закатанными рукавами. Мол, какой он неформальный и презирающий ненужные условности и как он, буквально засучив рукава, приступает к делам. В остальном ничего содержательно нового на встречах не было.31 мая Зеленский идет в спортзал, и фотосессия — уже там. Плюс совещание по коррупции в стране. Решений нет. Плюс наспех созванное заседание Совета национальной безопасности и обороны по шахтерам, углю и энергетике в целом. Решений нет. Обещаны через две недели.В тот же день спикер Верховной Рады Парубий обвиняет Зеленского в провоцировании кризиса в стране. С 31 мая русские фамилии, оканчивающиеся на "ой", должны в украинском оканчиваться на "ий". Вместо Трубецкой — Трубецький, Дмитрий Донской — Донський, еще и с мягким знаком перед "к". Исключение — лишь для Льва Толстого. Зеленский молчит.1 июня вступает в силу запрет правительства России поставок на Украину нефти, топлива и других энергоносителей. Это в ответ на расширение украинских санкций в отношении нашей страны. Наследие Порошенко. Зеленский никаких шагов в сторону России за первые две недели не сделал. Наоборот, подтвердил линию предшественника.Время тикает и работает против молодого лидера Украины, лишь накапливая число нерешенных проблем. Обещанный переезд администрации президента Зеленского в новое здание пока отложен и, похоже, даже забыт.Еще одна новость — пропажа всех компьютеров и серверов с секретной информацией государственной важности из ситуационной комнаты украинского Совбеза. Возбуждено уголовное дело.Яркое решение — возвращение на Украину Михаила Саакашвили, которому Зеленский своим указом вернул украинский паспорт. Международный авантюрист, беглый экс-президент Грузии Саакашвили добавит экзотики в политическую жизнь Украины. Во всяком случае так до сих пор было. Узкая группа фанатов и хохот по всему миру.Начинал хорошо: друг Петр Порошенко сделал Михаила Саакашвили губернатором Одессы. Жизнь там лучше при Саакашвили не стала, но то штанину костюмных брюк в носок заправит перед выходом на трибуну, то и сами брюки задом наперед наденет. Особенно всем понравилось, как Саакашвили на полицейских учениях под руководством американских инструкторов залезал в багажник легкового автомобиля, а потом жарко говорил о своей любви к полиции."Мы все хотим, чтобы у нас были те же нормы, те же обычаи, что и в самых современных странах. У нас будет лучше, потому что, я совершенно уверен, нашу полицию будут любить больше, чем американскую", — сказал Саакашвили.С украинской полицией у Саакашвили любовь складывалось трудно. Роковой стала перепалка с министром внутренних дел Аваковым прямо перед телекамерами. Аваков, надо сказать, пока сохраняет свой пост министра МВД, а знающие люди говорят, что Зеленский его не уволит. Так или иначе, а, испортив отношения и с Порошенко, Саакашвили решил устроить свой Майдан против власти.Саакашвили даже сам как-то переночевал в палатке. А когда решил зайти после этого в ближайший отель — по нужде и помыться — то гостиничные вышибалы скитальца не пустили.Потом — незабвенный забег от лучшей в мире полиции по киевским крышам. Мы тогда подробно рассказывали об этой хохме. Вспомним, как это было. Кошачья походка, зов о помощи. Лозунг "Порошенко — вор!" Призывы к новой революции и угроза броситься вниз. В руках — бутылка воды. Видимо, в расчете на долгий уход от погони. В соцсетях Саакашвили сравнивают с отцом Федором из Ильфа и Петрова – тем, который оказался на скале — с украденной у Кисы колбасой и атакуемый орлами.Царица Тамара ему, правда, не явилась. Вместо нее — грохот кровельной жести от шагов спецназа СБУ для захвата раненого зверя. То ли охота на мамонта, то ли что-то от регби. Но Саакашвили все же аккуратно тянут к спуску. В итоге депортировали из страны и лишили паспорта. Тот пробивался через границу, пытаясь страну взять штурмом.Пробился. Вновь — смута и депортация. Сейчас — минута триумфа, и, кажется, вся Украина у его ног. У Саакашвили на нее большие планы. Правда, уже есть и личные разочарования.Мария Гайдар, которая отказалась от российского паспорта ради украинского, — та, которую он сделал в Одессе вице-губернатором, своего благодетеля хлебом-солью в Киеве не встречала. Быть может, просто не сложилось приехать из Одессы. А быть может, просто осторожность в ожидании предложений от Зеленского…Зато другая известная дама из России, которая тоже переехала на Украину, — Мария Максакова — уже местных порядков вполне себе нахлебалась. Мужа — экс-депутата Госдумы Вороненкова — расстреляли на киевском перекрестке. И если сначала Максакова утверждала, что убийство — дело рук ее бывшего супруга, то сейчас те показания уже не в счет. Максакова заявляет, что тогда была беспомощна и говорила под давлением прокуратуры Украины и лично нынешнего генпрокурора Луценко. Сейчас же Максакова готова назвать настоящее имя заказчика убийства ее мужа в Киеве.Распутывается и нашумевшая история с переехавшим на Украину российским журналистом Аркадием Бабченко. Помните его в луже свиной крови? Истек год. Это была постановка СБУ с целью обвинить во всем Россию. Якобы в Москве был такой сценарий — уничтожать на Украине десятки журналистов, и вот псевдоубийство Аркадия Бабченко должно было раскрыть этот коварный замысел. Сейчас же выясняется, что провокация была театром СБУ от начала до конца. А якобы московский заказчик серии убийств журналистов на Украине по фамилии Пивоварник оказался в прошлом агентом СБУ на территории России. Есть даже и его "деловая переписка" с куратором в Киеве, который уговаривал его дать в Киеве ложные показания с оговором самого себя и России. Вот вам и весь сказ. То есть еще раз: вся история с Бабченко в луже свиной крови — сплошная ложь от СБУ. Пытались обмануть весь мир.Меньше повезло журналисту Павлу Шеремету, который тоже переехал из России на Украину. Его просто взорвали в собственном автомобиле. До сих пор дело не раскрыто.Почему мы вспоминаем сейчас этих людей, которые отправились на Украину счастья искать? Каждого из них там пытались использовать, каждого — против России. И каждого это не сделало счастливым.