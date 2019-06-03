PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева выложила в Instagram новый очень эмоциональный пост. Поклонники усопшей тут же завалили ее комментариями.

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева выложила в Instagram новый очень эмоциональный пост. Поклонники усопшей тут же завалили ее комментариями.В своей социальной сети пиарщица заявила, что Таисия Началова – мать погибшей Юлии Началовой совсем потеряла покой. Это связано со слухами о том, что 12-летняя дочь певицы переехала от бабушки с дедушкой к отцу.Исаева негодует, что СМИ постоянно интерпретируют правду, как им угодно. Она заверяет, что девочка всего лишь уехала с отцом в отпуск в Турцию на пару недель. Ее никто не забирал от родителей Юлии.Также она отмечает, что газеты изводят членов семьи своими выдумками. Анна считает, что это абсолютно непрофессионально.Поклонники поддержали пиарщицу своего кумира. "Оставили бы уже семью в покое", "Только от вас можно узнать правду"."Очень жаль, что нашему народу интересно копаться в чужом грязном белье". – подытожила подписчица.Напомним, ранее бывший муж Началовой Евгений Алдонин рассказал в интервью, что очень беспокоится о душевном состоянии дочери. Также он заявил, что забрал девочку в новую семью.