Происходящее сегодня на могиле скончавшейся певицы на Троекуровском кладбище сильно напоминает массовый психоз или всеобщее помешательство. Люди заряжают на могильном холме кремы и воду (мол, помогают от диабета, подагры и сепсиса), принимают выступившую на дубовом кресте смолу за миро и считают, что Началову надо канонизировать.

Происходящее сегодня на могиле скончавшейся певицы на Троекуровском кладбище сильно напоминает массовый психоз или всеобщее помешательство. Люди заряжают на могильном холме кремы и воду (мол, помогают от диабета, подагры и сепсиса), принимают выступившую на дубовом кресте смолу за миро и считают, что Началову надо канонизировать.Известный московский колдун Артем Бесов в шоке от того, что происходит на могиле скончавшейся весной певицы Юлии Началовой. Об этом он рассказал "Дни.ру" в ответ на просьбу прокомментировать попытки некоторых граждан брать землю с могилы певицы и даже заряжать здесь воду и кремы. Якобы все это имеет некую чудодейственную силу.На самом деле люди себе этим только вредят, портят карму. Ведь кладбище – мир мертвых, а у них брать ничего нельзя – плохая примета."Честно говоря, я читаю этот бред и нахожусь в полнейшем шоке", – взвыл Бесов. Он напомнил, что живому человеку вообще нельзя ничего забирать с кладбища – мол, все, что лежит на погостах, пропитано очень сильной некротической энергией, способной нанести серьезный вред."Даже бутылочка воды, с которой вы пришли на кладбище, должна остаться на кладбище, выносить ее за ворота нежелательно",– продолжил колдун.Экстрасенс допускает: если человек очень сильно во что-то верит, это обязательно получится. Но в случае с кладбищами все же призывает учитывать фактор некротической энергии. "Горсть земли с могилы, какие-то другие вещи могут навредить очень сильно, их нужно оставлять там, где им и место – на погосте. Нести домой это все – просто безумие", – утверждает Бесов.Он говорит, что душе безвременно скончавшейся певицы неспокойно от всей этой суеты, от того, что ей нет покоя, от того, что на могиле творятся бесчинства. Поэтому просит почитателей так рано ушедшей артистки прийти в себя и одуматься. И уже тем более не класть в чай и суп землю с ее могильного холма, как это многие стали делать по незнанию.