Голами отметились сити-менеджер Владимира и председатель городской Общественной палаты Фёдор Лавров

Голами отметились сити-менеджер Владимира и председатель городской Общественной палаты Фёдор ЛавровНа стадионе «Торпедо» прошел товарищеский турнир между сборными администрации Владимира, администрации Владимирской области и Сбербанка.В первом матче турнира команда мэрии выиграла у сборной Сбербанка со счётом 2:0. Затем финансисты уступили футболистам Белого дома.Финал получился зрелищным. Обе команды - и администрации города, и администрации региона - играли очень достойно, демонстрируя точные передачи и интересные комбинации. Голами отметились сити-менеджер Владимира Андрей Шохин и председатель городской Общественной палаты Фёдор Лавров.Основное время завершилось ничьей – счёт был 5:5, победитель определился по серии пенальти. Команда администрации Владимира забила в ворота обладминистрации 3 мяча, а пропустила 2.