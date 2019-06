Группа The Chemical Brothers покажет на обновленной ВТБ-Арене в столице незабываемое визуальное шоу по мотивам своего девятого альбома No Geоgraphy. Попасть на концерт дуэта 7 июня 2019 года в Москве можно совершенно бесплатно – Дни.ру раздают билеты.

Группа The Chemical Brothers покажет на обновленной "ВТБ-Арене" в столице незабываемое визуальное шоу по мотивам своего девятого альбома No Geоgraphy. Попасть на концерт дуэта 7 июня 2019 года в Москве можно совершенно бесплатно – "Дни.ру" раздают билеты.Британский музыкальный дуэт, по праву занимающий свое место среди основоположников жанра электронной музыки биг-бит, фактически откроет серию грандиозных концертов лета 2019 года. The Chemical Brothers выступят на малой арене обновленного стадиона "Динамо" в Москве.Во время удивительного шоу группа исполнит композиции из последнего альбома No Geography, который вышел весной 2019-го. Синглы с этой пластинки – Free Yourself и MAH – уже стали хитами."Пропустить шоу The Chemical Brothers – значит пропустить лучший электронный концерт этого лета!" – пишут организаторы. Мы не можем с ними не согласиться, поэтому дарим два сертификата на двоих!Получить шанс попасть на выступление The Chemical Brothers 7 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем утром 6 июня с использованием генератора случайных чисел. У счастливчиков будет два дня, чтобы забрать билеты на The Chemical Brothers в нашей редакции.Напомним, что в конце мая мы на концерт Валерия Сюткина и Rock&Roll Band в Москве. У вас еще есть шанс поучаствовать!