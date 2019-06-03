Рейтинг составляли по итогам 2018 года

Рейтинг составляли по итогам 2018 годаКостромская область улучшила свою позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2018 года, проведенный рейтинговым агентством «РИА Рейтинг». Данные исследования публикует «РИА Новости».В основу исследования вошли такие показатели, как масштаб, эффективность экономики, данные бюджетной и социальной сфер, сообщается на сайте издания.Лидерами всероссийского рейтинга социально-экономического положения стали Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан.По данным «РИА Новости» Костромская область вышла из группы риска – числа регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов, при этом улучшила свои показатели и поднялась на одну позицию выше прошлогоднего результата. Также улучшили свой результат Адыгея, Карелия, Псковская область и Чеченская Республика.Повышению позиции Костромской области способствовало увеличение доходов консолидированного бюджета, снижение уровня долговой нагрузки и ряд других показателей.