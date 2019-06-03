Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдет. Орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток", — пояснил представитель Кремля в интервью программе "Софико" на RT.При этом он отметил, что с Китаем у России очень тесные партнерские отношения, в частности, товарооборот уже превысил 100 миллиардов долларов. "Для размера нашей экономики сумма очень значительная", — подчеркнул Песков.Тем не менее, главными торговыми партнерами России по-прежнему остаются страны Евросоюза."Китай пока что не является нашим торговым партнером номер один. Этот титул по-прежнему сохраняют за собой страны Евросоюза", — сообщил представитель Кремля.5 июня в России с государственным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Одной из тем переговоров станет обсуждение возможности сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь", рассказал ранее РИА Новости посол Китая в РФ Ли Хуэй. Новая китайская стратегия экономического развития нацелена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.