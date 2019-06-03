На переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу представителем Киева вновь назначен второй президент Украины Леонид Кучма. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

На переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу представителем Киева вновь назначен второй президент Украины Леонид Кучма. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.80-летний Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В октябре 2018 года Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе​​​.По словам Зеленского, первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой состоится 5 июня.В апреле 2014 года украинские власти развернули военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.