Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа Формулы-1 поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады. Россиянин признался, что трасса в Монреале является одной из любимых.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады. Россиянин признался, что трасса в Монреале является одной из любимых."С нетерпением ждем выходные в Канаде! События предыдущих недель дают нам повод для позитивного настроя, ведь в Монако мы заработали очки, — приводит слова Квята F1News.Ru. – Наша машина была конкурентоспособной как в Барселоне, так и в Монако и мы знаем, что можем неплохо выступать на любых трассах"."Мне нравится атмосфера монреальского автодрома. Я слышал, что там была улучшена инфраструктура, поэтому будет интересно посмотреть на обновления. Монреаль – один из моих любимых мест; мне нравится, как город, так и расположение трассы, и ее конфигурация. В моем личном рейтинге этот Гран-при занимает очень высокое место".Напомним, что на Гран-при Монако Квят завершил гонку на седьмом месте.