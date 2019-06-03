Президент Белоруссии неспроста готовит изменения в Конституцию. Эксперты уверяют: Батька уже подобрал себе преемника. Имя возможного нового главы братской республики заставляет серьезно задуматься о будущем соседнего государства.

Президент Белоруссии неспроста готовит изменения в Конституцию. Эксперты уверяют: Батька уже подобрал себе преемника. Имя возможного нового главы братской республики заставляет серьезно задуматься о будущем соседнего государства.В конце прошлого месяца на встрече с руководствомконституционных судов зарубежных стран Лукашенко анонсировал скорые изменения восновном законе Белоруссии. Нынешняя конституция братской республики наделяетпрезидента чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе правом избиратьсяглавой государства неограниченное количество раз.Лукашенко всерьез задумался о транзите власти, уверенполитолог Дмитрий Болкунец. По его словам, Батька не собирается сидеть впрезидентском кресле до конца жизни и рассчитывает на мирную передачу власти.При этом нынешнюю "суперпрезидентскую" конституциюсвоему сменщику Лукашенко оставить не может. "Потому что боится: тот, ктопридет ему на смену, получит такие же царские полномочия, как и у него", -сказал эксперт в интервью белорусскому изданию UDF.by.Поэтому будет стараться сохранить власть в рукахсвоей семьи, полагает Болкунец. Эксперт не исключает, что Батька мечтаетоставить власть старшему сыну Виктору, чтобы потом тот передал "трон"своему младшему брату Николаю."Создать, так сказать, президентскую династиюЛукашенко. Он хочет, чтобы этот транзит прошел мирно", – отметил эксперт.Белорусский лидер может внести изменения в конституцию послепарламентских выборов этой осенью или по итогам выборов главы государства в2020 году. Если Лукашенко решится на первый вариант, то не факт, что Батькапойдет на очередные президентские выборы, потому как не хочет быть лидером сурезанными полномочиями, констатирует аналитик.Он также не исключает, что изменения в конституцию заточеныпод интеграцию Белоруссии в Союзное государство с Россией. В то же времянеясно, готов ли Лукашенко пойти на уступки Москве, резюмировал Болкунец.О том, что Батька может оставить пост президента,эксперты говорят уже давно. Наиболее вероятными преемниками эксперты видятВиктора , курирующего силовой блок республики, а такжепремьер-министра Сергея Румаса и главу МИД Белоруссии Владимира Макея.