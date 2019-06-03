Актриса Любовь Толкалина выложила в своей социальной сети Instagram новую фотографию. Кадр поднял волну народного гнева.

Актриса Любовь Толкалина выложила в своей социальной сети Instagram новую фотографию. Кадр поднял волну народного гнева.На снимке звезда стоит в полупрозрачном бюстгальтере. Пост посвящен элитной французской марке архитектурного женского белья Eres.Толкалина признается в любви этому бренду. Она признается, что оказавшись в ЦУМе, первым делом идет именно в этот бутик. "Чувствую его, как свою собственную кожу, могу почувствовать его на расстоянии, узнать форму", – рассказывает Любовь Николаевна.Ярые поклонники пришли в восторг от фигуры любимой актрисы. Они наперебой начали осыпать ее комплиментами. "Какое красивое белье! Но в большой мере благодаря вашей красоте", "Приятно смотреть на ухоженную женщину!", "Тело молодой красотки!", – хвалили звезду обожатели.Но у некоторых этот снимок вызвал обратную реакцию. "Проблемы с основной работой?", "Люба, вы сбрендели? Зачем обнажаться?", – негативили активные пользователи сети."И вы туда же! Разочарование!", – вынесла вердикт критик.Напомним, недавно дочь Толкалиной Мария разбила в пух и прах армию недоброжелателей. Она пришла в бешенство от неуместных советов в свой адрес, как писали ранее .