Любовь Успенская сделала громогласное заявление. Она поделилась своими самыми страшными опасениями.

Любовь Успенская сделала громогласное заявление. Она поделилась своими самыми страшными опасениями.Королева шансона призналась, что видит в дочери конкурентку. Успенская боится, что Татьяна окончательно затмит ее и вытеснит со сцены.Любовь рассказывает, что после операции девушку будто прорвало. Она пела и раньше, но в то время мать стеснялась вывести дочку на сцену."Она – готовая певица. Кое-какие песни на концерте в Ереване она спела круче, чем я бы могла спеть!", – утверждает легенда.Отметим, На днях Татьяна пережила очередную операцию. Она выступает с зубным протезом. Это немного влияет на дикцию молодой исполнительницы, но она умело справляется с этим.Любовь очень переживает за здоровье наследницы. Им предстоит еще много выездов на лечениезаграницу."Мне бы хотелось, чтобы моя дочь была здорова и мы справились бы со всеми последствиями", – поделилась знаменитая певица.Напомним, Успенская-младшая попала в серьезную аварию в Коста-Рике прошлой осенью. Девушке пришлось пройти серьезную реабилитацию. Именно в тот период она усердно начала занимать музыкой.