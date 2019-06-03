20-летнего жителя Муромского района задержали по «горячим следам»

20-летнего жителя Муромского района задержали по «горячим следам»Во Владимирской области в одном из сёл Меленковского района полицейские задержалин подозреваемого в убийстве подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Ночью 2 июня в дежурную часть поступило сообщение о смерти 14-летнего мальчика, получившего ножевое ранение.Оперативники, незамедлительно прибывшие на место происшествия, выяснили, что погибший получил ранение в ходе конфликта, переросшего в драку. 20-летнего жителя Муромского района задержали по «горячим следам»Расследование продолжается.