В понедельник вечером на МКАД две полосы оказались перекрыты после серьезного ДТП. Там столкнулись два автомобиля, один из которых сгорел после аварии.

В понедельник вечером на МКАД две полосы оказались перекрыты после серьезного ДТП. Там столкнулись два автомобиля — BMW и Infiniti.ДТП произошло на 97-м километре МКАД. Автомобиль Infiniti сгорел после аварии, сообщает ТАСС.Сейчас на месте работает полиция, которая устанавливает причины аварии.По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.