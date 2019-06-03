В понедельник вечером на МКАД две полосы оказались перекрыты после серьезного ДТП. Там столкнулись два автомобиля, один из которых сгорел после аварии.
В понедельник вечером на МКАД две полосы оказались перекрыты после серьезного ДТП. Там столкнулись два автомобиля — BMW и Infiniti.
ДТП произошло на 97-м километре МКАД. Автомобиль Infiniti сгорел после аварии, сообщает ТАСС.
Сейчас на месте работает полиция, которая устанавливает причины аварии.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.